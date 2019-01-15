Кличко назвал слухи о возвращении в бокс ранней первоапрельской шуткой

Владимир добавил, что действительно чувствует себя полным сил.

Владимир Кличко подтвердил, что не планирует возвращаться в ринг.

Об этом знаменитый спортсмен написал в твиттере.

«В жизни мне нравятся вызовы, и я действительно чувствую, что все еще полон сил. Многие из вас связывались со мной, желая увидеть мое возвращение в бокс в апреле, и я благодарен за это. Тем не менее, я должен назвать подобные спекуляции ранней первоапрельской шуткой», - написал Кличко.

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Напомним, информацию о возможном возвращении Кличко-младшего в бокс первым огласил британский журналист Стив Банс, заявив, что соперником украинца мог бы стать британский боксер Диллиан Уайт. Тот, в свою очередь заявил, что готов встретиться с Кличко, если украинец пожелает такого боя.

Также о желании Владимира возобновить карьеру заявлял промоутер Эдди Хирн.

Владимир Кличко завершил карьеру летом 2017 года. Его последним поединком стала встреча с Энтони Джошуа, в которой он проиграл нокаутом в 11-м раунде.