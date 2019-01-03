Канадский боксер Стивенсон после тяжелейшего нокаута от Гвоздика впервые заговорил

Боксер наконец-то смог двигаться, однако его состояние остается тяжелым.

Супруга 41-летнего канадского боксера Адониса Стивенсона, который после поражения нокаутом 1 декабря от украинца Александра Гвоздика в бою за звание чемпиона мира находился в критическом состоянии, рассказала о состоянии здоровья мужа.

Симона Год сообщила, что боксер впервые заговорил после того, как вышел из комы. Он также уже может двигать руками и ногами.

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«Он общается со мной и может двигать руками и ногами. Но он может потратить энергию на целый день, если захочет коснуться своего лица», - рассказала Симона Год, которую цитирует Boxing Scene.

Жена и друг Стивенсона также показали боксеру фото его нового дома. Адонис сказал, что хочет домой.

По прогнозам врачей, Адонис Стивенсон пробудет в больнице еще несколько недель.

Как сообщал УНИАН, ранее пострадавший в бою с Гвоздиком Адонис Стивенсон вышел из комы.