Пострадавший в бою с Гвоздиком канадский боксер Стивенсон вышел из комы

Это подтвердила его жена.

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Адонис Стивенсон вышел из комы, в которую он был введен после боя с Александром Гвоздиком 1 декабря.

Это подтвердила его жена Симона Гад.

«Даже если и была информация в СМИ, я хочу прояснить, что Адонис вышел из комы. Он лечится в частном порядке вместе с семьей и командой врачей. Адонис – чемпион мира в ринге, он демонстрирует ту же силу и в своем выздоровлении.

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Адонис и вся наша семья очень благодарны за поддержку и любовь. Просим с уважением отнестись к решению продолжать лечение в частном порядке», – сказала Гад.

Подтвердил эту информацию и промоутер Стивенсона Ивон Мишель.

Напомним, 1 декабря в поединке за звание чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик нокаутировал Стивенсона и завоевал чемпионский пояс. После боя Стивенсон был госпитализирован с подозрением на кровоизлияние в мозг, боксер потерял сознание в машине скорой помощи по дороге в больницу. Позже доктора ввели канадца в искусственную кому.