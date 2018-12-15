Мексиканец Рамирес после успешной защиты титула WBO бросил вызов украинцу Гвоздику

Рамирес победил американца Харта раздельным решением судей и продлил свою беспроигрышную серию боев.

Чемпион мира в суперсреднем весе по версии WBO Гильберто Рамирес после успешной защиты титула в бою с Джеси Хартом бросил вызов чемпиону полутяжелого веса по версии WBC Александру Гвоздику:

«Я выиграл каждый из раундов. В восьмом раунде я травмировал локоть и если бы не это, о нокаутировал бы его. Теперь я хочу перейти в полутяжелый вес. Я готов бросить вызов Александру Гвоздику», - заявил Рамирес, сообщает Boxing Scene.

Рамирес победил Харта раздельным решением судей - 114-114, 115-113, 115-113.

Теперь на его счету 39 побед в 39 боях в карьере (25 - нокаутом).

Ранее, в апреле 2017 года, Рамирес победил украинца Максима Бурсака в 12-раундовом бою по очкам единогласным решением судей - все арбитры поставили счет 120:106. Тогда мексиканец впервые защитил титул чемпиона мира по версии WBO во втором среднем весе после завоевания пояса в бою с Артуром Абрахамом из Германии.

Ранее сообщалось о том, что свой следующий бой Гвоздик может провести в феврале.

1 декабря Александр Гвоздик стал чемпионом мира, победив канадца Стивенсона в Квебеке ярким нокаутом в 11-м раунде. Украинец завоевал титул по версии WBC.