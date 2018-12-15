Чемпион мира WBA Далакян: постараюсь завершить бой досрочной победой

Один из четырех украинских чемпионов мира решительно настроен на защиту титула.

Украинский боксер-профессионал чемпион мира по версии WBA в найлегчайшем весе Артем Далакян накануне выразил уверенность в том, что субботний бой, в котором он будет защищать титул чемпиона, пройдет по его сценарию и завершится досрочно.

Далакян (17-0-0, 12 КО) сразится с Грегорио Леброном (21-4-0), сообщили УНИАН в оргкомитете турнира.

Своими планами Далакян поделился с представителями СМИ во время официальной церемонии взвешивания, за сутки до боя.

«Постараюсь показать хороший бокс. Если получится, закончу досрочно. Последняя неделя — это подход к весу. Весь сбор длился пять недель. До этого мы еще две недели были в горах», — сказал Далакян во время пресс-конференции.

Далакян заверил, что в преддверии титульного боя все идет по плану.

«У меня было четыре спарринг-партнера: два англичанина, испанец и наш украинский боксер с Одессы Хегай. Все хорошо, все по плану, без травм. Думаю, завтра все это будет видно в ринге».

Стоит отметить, что по итогам процедуры взвешивания украинец оказался легче Леброна почти на полкилограмма.

Поединок состоится в Киеве в субботу, 15 декабря, на вертолетной площадке КВЦ «Парковый».