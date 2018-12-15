Одесса проиграла Прометею, но пробилась в четвертьфинал Кубка Украины по баскетболу

Одесситы выиграли по сумме двух матчей с общим счетом 168:165.

В Одессе состоялся заключительный матч 1/8 финала Кубка Украины по баскетболу, в котором Одесса проиграла Прометею из Каменского, но выиграла по сумме двух матчей и стала последним четвертьфиналистом турнира.

Матч завершился со счетом 83:85, но первую игру одесситы выиграли со счетом 85:80, победив по сумме двух матчей с общим счетом 168:165, сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

Одесса, которая имела 5 очков преимущества перед вторым раундом противостояния с представителем Высшей лиги Прометеем, уверенно провела первую половину. Команда Олега Юшкина держала соперника на расстоянии 10 и больше очков, контролируя ход матча.

Но после большого перерыва команде из Каменского удалось вернуться в игру. Первый звоночек для хозяев прозвучал в конце третьей четверти, когда Прометей не только отыграл отставание, но и вышел на 7 очков вперед.

Одесситы нашли в себе силы, чтобы вернуть себе преимущество в заключительной десятиминутке, но Прометей не сдавался и провел очередной мощный рывок, который вывел команду из Каменского вперед на 10 очков за минуту до окончания основного времени.

Тем не менее, хозяева нашли в себе силы, чтобы вернуться и спасти этот матч и противостояние в целом. За 28 секунд до окончания игры, Щепкин набрал 2 очка в проходе, после чего, воспользовавшись потерей Уокера, из угла забросил меткий трехочковый, сократив отставание до 5 очков и сравняв счет в общем противостоянии.

У Прометея было 13 секунд для того, чтобы вырвать путевку в четвертьфинал, но неудачное решение в атаке от Уокера, который совершил быструю атаку, оставив одесситам 8 секунд на ответ, стала ключевой ошибкой американца в этой игре. Одесситы успели ответить и сделал это Прокопенко, который с того же угла что и Щепкин исполнил точный трехочковый, который спас Одессу от вылета из Кубка.

Команда Олега Юшкина проиграла 83:85, но по сумме двух матчей вышла в четвертьфинал Кубка Украины.

Кубок Украины. 1/8 финала. Второй матч

Одесса, УСК Одесса

Одесса - Прометей 83:85 (20:13, 25:22, 16:27, 22:23)

Одесса: Беликов 26 + 4 перехвата, Вітолс 12, Прокопенко 11, Хелманіс 8 + 6 подборов, Пустозвонов 6 - старт, Щепкин 14, Шеляков 4, Ткачук 2 + 8 передач, Балабан 0, 0 Новиков

Прометей: Уокер 25 + 9 подборов + 3 передачи - 4 потери, Конате 17 + 10 подборов + 3 блок-шота, Шакур 10 + 8 передач + 4 подбора + 3 перехвата - 4 потери, Месяц 9, Кривцов 7 - старт, Алферов 9, Кадыгроб 6, Загреба 2 + 4 подбора