Жену Шумахера обвинили в сокрытии правды о состоянии его здоровья

По мнению бывшего менеджера гонщика, Коринна Шумахер боится говорить правду.

Бывший менеджер семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера, который лечится после тяжелой травмы, Вилли Вебер обвинил жену гонщика Коринну в сокрытии правды о состоянии его здоровья.

Об этом передает ТСН.

Читайте такжеШумахер достиг определенных успехов в реабилитации - менеджер гонщикаОтмечается, что в документальном фильме, посвященном 25-летию первого чемпионства Шумахера, Вебер заявил, что он сделал многочисленные просьбы увидеть Михаэля. Однако его жена отклонила их.

По его мнению, Коринна боится говорить правду, чтобы он не рассказал всем.

«Я знаю, что Михаэль сильно пострадал, но не знаю, как проходит его восстановление. Мне бы так хотелось пожать ему руку или посмотреть в лицо. Но, к сожалению, его жена отказывает мне. Она боится, что я узнаю правду и придам ее огласке. Я молюсь за Михаэля», – сказал Вебер.

Как сообщал УНИАН, в сентябре стало известно, что Шумахера выписали из французской больницы после экспериментального лечения.