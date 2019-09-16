Шумахер выписан из французской клиники после экспериментального лечения

Семикратный чемпион Формулы-1 прошел очередной курс лечения.

Легенда Формулы-1 Михаэль Шумахер в ночь на 12 сентября покинул парижскую клинику имени Жоржа Помпиду, где с 9 сентября он проходил курс лечения при помощи стволовых клеток.

Об этом сообщил телеканал BFMTV.

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Шумахер лечился у профессора Филиппа Менаше, которого называют "пионером клеточной терапии". Существуют предположения, что это были экспериментальные методы, эффективность которых официально не подтверждена.

Известно лишь, что бывшему гонщику делали переливание крови со стволовыми клетками, которые должны положительно влиять на его мозг.

Напомним, в декабре 2013 года Шумахер получил серьезную травму головы во время катания на лыжах. Спортсмен находился в коме, но затем его состояние начало улучшаться.

В конце прошлого года появилась информация, что Шумахер идет на поправку. По данным СМИ, бывший автогонщик больше не нуждался в искусственном аппарате вентиляции легких и не был прикован к постели.

УНИАН ранее сообщал, что в июне Жан Тодт дал комментарий о состоянии Шумахера, заявив, что тот "продолжает бороться".