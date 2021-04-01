Уже в апреле на «1+1» стартует новый проект «Вражаючі історії ТСН», ведущей которого станет Соломия Витвицкая. В формате докускриптед авторы расскажут невероятные истории жизни украинцев, которые стали героями ТСН и о которых говорила вся страна. Эксклюзивно для УНИАН автор идеи и продюсер проекта Аким Галимов рассказал, что ждет зрителей.

1. Как появилась идея создать проект «Вражаючі історії ТСН» что вас вдохновило?

Вдохновила ТСН. Это новости, которые поразили всю страну. Часто, когда смотришь на героев сюжетов, думаешь, ну как такое могло произойти в реальной жизни? Кино об этом можно снимать. Так и возникла идея. Точнее, она лежала на поверхности. Мы с командой просто смогли придумать интересную форму.

Такого сценария, как пишет жизнь, не придумаешь нарочно, это - действительно невероятные истории о людях из разных уголков Украины. И сейчас не устаем удивляться – какие повороты судьбы, испытания переживают обычные люди. Мы поверили в этот проект, потому что те истории, которые мы снимаем, поражают до глубины души нас самих и всю Украину.

Историй, которые действительно впечатляют, за время существования ТСН собралось достаточно, как вы отбирали истории для этого проекта, каким принципом руководствовались. Почему именно их решили рассказать в подробностях, и показать, как сложилась их дальнейшая жизнь?

Истории действительно очень разные. Это истории спасения, операции спецслужб, это истории о войне и о любви, и о предательстве, о борьбе против системы. Но важный момент: мы выбираем не столько истории, сколько самих людей. Потому что больше всего поражает не то, что квартирная мафия отобрала квартиру у одинокого пенсионера, например. Поразительно, что этот пенсионер решился бороться против мафии. То есть мы выбираем истории, в которых поражают люди. Своей смелостью, настойчивостью, любовью к жизни. Своим неравнодушием к другим, и стремлением победить. Этот проект об обычных людях, которые стали - героями, которые вдохновляют.

Расскажите об этих людях, которая из историй, лично поразила именно Вас?

Больше всего, пожалуй, оставляют неравнодушным истории о детях. Например, о девочке-сироте, которая во время войны потеряла двух своих братьев. Ей было 13 лет, а она подняла на уши всю страну и убедила взрослых помочь разыскать ее родных. Эти поиски превратились в настоящий детектив. Эта история сначала заставила плакать редакцию ТСН, а потом нас, когда взялись за экранизацию. Это - огромная ответственность, как для нас, так и для журналистов, быть причастным, фактически быть частью этих историй, влиять на ход событий и их решение. Мы сделали все, чтобы об этих историях услышала вся страна, ведь они для многих действительно могут стать верой и вдохновением, что даже в самых сложных жизненных обстоятельствах всегда есть выход.

Какую роль в развитии и решении этих историй сыграли журналисты ТСН, каким образом и в качестве кого они будут задействованы в проекте?

Во-первых ведущая проекту наша волшебная Соломия Витвицкая, которая сама долго работала журналисткой, а потом стала вести новости. Она помогает лучше окунуться в атмосферу работы ньюзрума. А журналисты ТСН - герои каждого нашего фильма. Очень часто без них просто не было бы счастливого финала. Они помогают людям и всегда делают больше чем от них требует работа. В «Вражаючих історіях ТСН» они рассказывают, со своей стороны, как развивалась каждая история. То самое интересное, что всегда остается за кадром. То, что они о своей работе рассказывали только дома на кухне своим близким. Например, меня поразила история Саши Загороднего, который помог обезоружить террориста, рискуя собственной жизнью! Или был такой резонансный случай, когда посреди ночи на трассе нашли девочку, одну. Ей два годика всего было. И никто не знал, где ее родители, и откуда она взялась. И только благодаря сюжету ТСН, нашлись на другом конце Украины родственники этого ребенка!

Журналисты самом деле переживают со своими героями каждую историю, которую снимают. Каждый день. И это не просто их работа, это их образ жизни.

Как работалось с самыми героями, было сложно, что наоборот - вдохновляло и усиливало интерес?

Те истории, которые мы рассказываем, они чаще всего - драматические, непростые, но они близки многим. И мы понимаем, что за всеми событиями боль и переживания настоящих людей. Бывает сложно ставить откровенные вопросы, возвращать человека в ту нелегкую ситуацию, которую он пережил. Эти воспоминания, и эти эмоции не всегда приятные. Но чаще всего - людям нужно выговориться. Рассказать миру о пережитом. И часто на интервью наши герои еще более искренние и откровенные, чем мы надеялись.

Сами герои нас и вдохновляют больше всего. Всегда интересно возвращаться к ним, особенно если прошло много времени. Видеть, как сложилась их жизнь. Вдохновляют их поступки. Их неравнодушие, их добрые сердца. Не важно живут они в мегаполисе или маленьком селе их всех объединяет одно - вера в лучшее будущее для себя и нашей страны.

Это уже не первый проект вашего авторства на «1+1», насколько он близок вам? Чем интересен формат именно докускриптед?

Над идеей этого проекта на самом деле работала большая команда «1+1» Продакшн и телеканала «1+1». Всех нас объединяют общие ценности, вера в добро, в людей, в свою страну. Мы закладываем эти смыслы во все наши проекты, в «Україна. Повернення своєї історії», и «Таємниці великих українців», что теперь у «Вражаючих історіях ТСН». Докускриптед - по моему мнению, это лучшая упаковка, если хочешь, чтобы героями остались реальные люди, но история была рассказана так, чтобы от нее невозможно было оторваться. Там более, проектов такого формата очень не хватает на украинском ТВ, мы хотим, чтобы зрители «1+1» видели.

Почему, на ваш взгляд, такой проект нужен украинцам? Какова его миссия?

У нас есть слоган: «Не будь равнодушным». Это тот посыл, с которым наш проект идет в мир. В каждой истории, которую мы снимали, есть не только главные герои. Рядом с ними в самые драматические моменты их жизни всегда оказываются неравнодушные люди. Это и журналисты, и юристы, и волонтеры, иногда и просто прохожие. Обычные люди - одним своим поступком, словом, своим неравнодушием - спасают кому-то жизнь, изменяя таким образом нашу страну. Это самое главное. Истории наших героев дают надежду на лучшее будущее. Учат, что нельзя опускать руки, нужно бороться до конца. И тогда помощь придет. Ибо настоящие чудеса делают обычные люди.

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Автор: Иван Бойко