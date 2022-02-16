Сотрудники супермаркетов вынуждены идти на "хитрости".

В Украине продавцы и кассиры в супермаркетах периодически обсчитывают клиентов на кассе и торгуют "просрочкой". Объясняя такие действия, сотрудники заведений торговли признаются, что вынуждены оплачивать недостачу или компенсировать стоимость просроченного товара за свой счет. Для этого и идут на "хитрости" - ради "выживания".

Об этом пишет "Обозреватель", пообщавшись с сотрудниками таких магазинов. Журналисты выяснили, что нередко охранников и продавцов оформляют на "минималку", остальной их доход - это премии, которые могут урезаться или вовсе отменяться. В связи с этим продавцы признаются, что вынуждены пытаться заработать как можно больше денег в кассу для покрытия недостачи. Уверяют: себе вырученные средства не забирают.

"Отработала на кассе, сдала 30 тысяч гривен, получилось еще 120 гривен недостачи. Пришлось ее из собственного кошелька компенсировать. Некоторые действительно обманывают, но я так не делала. Почему обманывают? Я вас уверяю, никто в свой карман ничего не кладет. Невозможно воровать на кассе, у нас люди такие, что потом такой скандал устроят... Если кто-то 20-30 копеек и недодаст, то только чтобы недостачу компенсировать", - рассказала сотрудница одной из крупных сетей супермаркетов в Днепре.

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Также сотрудники компенсируют стоимость украденных товаров. Бывший охранник супермаркета поведал журналистам, что покупатели часто выносят сладкие сырки, шоколадки и алкоголь. Именно поэтому больше всего камер устанавливают в алкогольных отделах. Туда также чаще "наведывается" охрана.

Что касается просрочки, то в крупных сетях ее списывают, а небольших магазинах могут высчитывать из зарплат продавцов.

"Товаровед - это вообще роскошь. У нас в магазине все заказывают сами продавцы, мы же и отвечаем, если что-то пропало или испортилось. Конечно, пытаешься продать сначала то, что быстрее испортится. Поэтому и замачивают мясо в уксусе, чтобы не воняло, пытаются все как-то выжить", - рассказала продавщица Анжелика из города Каховка Херсонской области.

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