В топе нынешних поездок украинских чиновников и депутатов – солнечный Дубай.

Украинские топ-чиновники, депутаты и политики в основном провели зимний отпуск в роскоши – не помешала даже пандемия коронавируса.

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Об этом говорится в сюжете проекта «Гроші». Журналисты указали на парадокс - именно в коронакризисном 2020 году прямые чартерные рейсы из Украины впервые запустили на Мальдивы. По словам экспертов по туризму, эти рейсы довольно неплохо загружаются.

Недавно на Мальдивах вместе с семьей засветился самый богатый Львовский депутат Григорий Козловский. Судя по геолокации, заселился он в пятизвездочном отеле острова Кихава.

Петр Порошенко в этом году угодил в очередной курортный скандал. По сообщению СМИ, экс-президент на этот раз избрал Эквадор. Семья Порошенко якобы отправилась на Галапагосские острова и арендовала яхту, стоимость которой составляет 75 млн фунтов, а аренда – около 350 тысяч долларов в неделю.

Действующий президент Владимир Зеленский отдал предпочтение отечественному горнолыжному курорту. В плане горнолыжного отдыха с президентом были солидарны мэры Киева и Львова. Если Андрей Садовый выбрал скромный Тисовец на Львовщине, то Виталий Кличко выбрал швейцарские Альпы. По сообщениям СМИ, Кличко остановился в гостинице, где сутки могут стоить от 30 до 80 тысяч гривень.

Впрочем, в топе нынешних поездок украинских чиновников и депутатов – солнечный Дубай. Там отдыхали по меньшей мере двое слуг народа: Николай Тищенко и Михаил Радуцкий. Гостиница, где останавливался Николай Тищенко с семьей, имеет VIP-стоимость: около тысячи долларов в сутки.

Эмираты для зимнего отпуска выбрали также заместитель главы ОП Николай Тимошенко и глава Минцифры Михаил Федоров.

Экс-глава ОП Андрей Богдан замечен в 5-звездочном отеле в Гватемале, где бунгало стоит около 400 долларов в сутки.

«Слуга народа» Давид Арахамия недавно был замечен на острове Занзибар (Танзания), хотя не обнародовал оттуда никаких фотографий.

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Автор: УНИАН