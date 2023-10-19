Это один из способов поиска партизан.

Российские захватчики принудительно берут отпечатки пальцев у жителей оккупированных территорий юга Украины. Об этом сообщают в Центре национального сопротивления.

По их данным, оккупанты провели рейд, во время которого в селах было организовано "собрание". На этих встречах у людей принудительно брали отпечатки пальцев, а полицаи из "миграционного отдела" заставляли их написать заявление на получение паспорта гражданина Российской Федерации.

Отмечается, что российские захватчики создают базу данных, которую хотят использовать для борьбы с украинским подпольем. Также они надеются увеличить процент паспортизированного населения.

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"Сейчас этот уровень не удовлетворяет Москву. Заметим, каждый причастный к принудительной паспортизации будет нести ответственность за преступления против Украины после деоккупации региона", - добавили в Центре нацсопротивления.

Принудительная паспортизация украинцев: что известно

Российские захватчики постоянно заставляют украинцев на временно оккупированных территориях брать паспорта РФ, применяя террор и шантаж.

Например, в Лазурном объявили, что не будут выдавать жизненно необходимые лекарства людям, которые отказались становиться российскими гражданами.

В апреле диктатор Путин подписал указ, разрешающий депортировать с захваченных территорий украинцев, которые не захотели взять российский паспорт. А новых владельцев такого паспорта могут его лишить за "дискредитацию" армии и "призывы к экстремизму".

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