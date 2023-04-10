Принудительная паспортизация на захваченных территориях Украины продолжается.

Оккупанты продолжают проводить принудительную паспортизацию на захваченных территориях Украины. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке.

Например, в городе Токмак Запорожской области российская оккупационная администрация заявила, что для получения российского паспорта местные жители должны подать не только паспорт гражданина Украины и свидетельство о рождении, но также сдать отпечатки пальцев.

Оккупанты уверяют, что после оформления российского паспорта украинские документы людям вернут.

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Оккупанты принуждают украинцев оформлять паспорт РФ

Российские захватчики угрожают жителям оккупированных территорий принудительным выселением из собственных домов и конфискацией имущества в случае отказа получать российский паспорт. Также граждане, не имеющие российского паспорта, подвергаются постоянным обыскам и запугиванию.

Недавно оккупанты придумали новый способ побудить жителей захваченной территории получать российский паспорт. Им обещают выдавать государственные жилищные сертификаты, которые якобы можно использовать для частичной оплаты жилья, покупаемого на территории самой России.

Украинские власти отмечают, что получение российского документа в рамках принудительной паспортизации не влечет за собой автоматическую потерю украинского гражданства.

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