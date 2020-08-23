На Житомирщине ко Дню Независимости открыли памятник живописцу Максименко

На граните - слова "Николаю Максименко от благодарных земляков" и палитра, на которую художник выкладывает краски. На сером потолке высечен бюст художника, а снизу - кисти для рисования.

Ко Дню независимости в городе Андрушевка Житомирской области сегодня торжественно открыли первый в регионе памятник художнику.

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Как передает корреспондент УНИАН, участие в мероприятии приняли власти, художники, местные жители и журналисты.

"Это - монумент выходцу из села Яроповичи Андрушевского района, нашему выдающемуся земляку, народному художнику Украины, лауреату Национальной премии им. Т. Г. Шевченко, Почетному академику НАМУ Николаю Максименко",- рассказала на открытии УНИАН вдова художника, журналистка Валентина Забродская.

По ее словам, памятник сооружен за ее средства, а также за средства одного из местных меценатов. Это сделано на малой родине художника.

Над проектом памятника работали житомиряне. Это - скульптор, народный художник Украины Василий Фещенко и заслуженный художник Украины Юрий Дубинин.

Памятник изготовлен из местного красного и серого гранита. На граните - слова "Николаю Максименко от благодарных земляков" и палитра, где изображено, как художник выкладывает краски во время рисования. На сером потолке сверху высечен бюст художника, а снизу - кисти.

Ранее, в декабре 2019 года Забродская передала Андрушевской школе искусств (в рамках празднования 95-летия М. Максименко) около 20-ти картин.

Это, в основном, портретная живопись.

"Люди, которые изображены на портретах – выходцы из Андрушевского района. Сюда, в родное село Яроповичи, художник часто приезжал и любил рисовать не только пейзажи, но и людей. Здесь "маэстро натюрморта" в свои 9-ть лет сделал первую в жизни выставку. Маленький Коля цветными карандашами нарисовал портрет Тараса Шевченко, покрыл его яичным белком, чтобы не размыл дождь и вывесил на собственном доме, чтобы видели односельчане. Талант к рисованию Максименко унаследовал от своего деда, который расписывал в Яроповичах печи. А его второй дед был известным в селе мастером по изготовлению резной мебели из дерева. Он обслуживал господ из всех окрестных деревень. Семья Максименко до 1917 - го года была зажиточной, а дети имели хорошее образование", - рассказала Забродская.

Как сообщал УНИАН, 5 декабря 2015 года в Житомире презентовали ранее неизвестные картины Максименко. Представленные картины неизвестны и были найдены случайно в творческой мастерской живописца уже после его смерти.

5 декабря 2019 презентация полотен живописца состоялась в Житомирском краеведческом музее. Подготовила и провела ее вдова художника Валентина Забродская.

Как сообщал УНИАН, Житомирский областной литературный музей 7 марта прошлого года получил личные вещи народного художника Украины Максименко – картины, макеты, поздравительные открытки. Передача вещей известного пейзажиста прошла 8 марта 2018 года в рамках празднования 204-й годовщины со дня рождения Шевченко. Живописец каждые пять лет менял манеру письма и писал картины только с натуры.

Напомним, Николай Максименко (1924 - 1916) – украинский живописец, народный художник Украины, лауреат Шевченковской премии за серию пейзажей "Украина моя" в 1992 году. Входит в десятку известных фигур современности, которые родились на Житомирщине. Художник был мастером в таких жанрах, как пейзаж, портрет и натюрморт. За свои картины он получил мировое признание. Работы художника представлены в более чем 30 музеях Украины и мира (Япония, Кипр, Франция, Италия, Польша, Болгария и другие), также они есть во многих частных коллекциях.

Как сообщал УНИАН, Максименко умер 11 сентября 2016 года в Житомире.

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Автор: Зоя Юхимчук