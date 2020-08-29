У домов рома собралось около 500 местных жителей. Мирная акция переросла в столкновения.

В поселке Андреевка Балаклейского района Харьковской области жители вышли на мирную акцию с требованием выселить семьи ромов.

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Как сообщает пресс-служба полиции Харьковской области, акция переросла в столкновения.

"На сегодня была назначена мирная акция с целью выражения недовольства действиями ромских семей, проживающих на территории района. У домов ромов собралось около 500 местных жителей. Мирная акция переросла в столкновения. Сразу по тревоге был поднят личный состав районной полиции, которые эвакуировали ромские семьи из эпицентра конфликта», - говорится в сообщении.

Сейчас территорию поселка оцепила полиция.

"Правоохранители контролируют ситуацию и не допустят силового развития событий», - добавили в ГУ Нацполиции.

Как сообщает «Общественное» после митинга в Андреевке его участники отправились к дому, где проживают ромы, и пытались прорваться во двор. Они требовали жильцов дома выехать из села.

Участники митинга пытались прорваться во двор, скандировали: "Уезжайте!". На пути стало подразделение полиции.

По словам представителя инициативной группы Виталия Степаненко, участники митинга требуют правоохранителей обратить внимание на «конфликты с ромами».

Он рассказал о драке 19 августа, во время которой в селе избили парня.

"Это было групповое избиение парня на ул. Садовой. Это примерно 20-25 человек», - сказал он.

Он связывает преступность в селе с увеличением количества ромов.

Ранее скандал с ромами вспыхнул в селе Одесской области: что произошло

27 августа 2016 года в селе Лощиновка Измаильского района Одесской области было найдено тело девочки 2007 года рождения с признаками насильственной смерти. По подозрению в убийстве правоохранители задержали представителя ромской национальности. Вечером 27 августа в Лощиновке произошли столкновения.

"Жители села из-за трагедии устроили массовые беспорядки против местных ромов. Односельчане начали громить дома, где обитают ромы. В результате один дом был подожжен, у других - повреждена мебель, выбиты стекла. Никто из представителей ромской национальности не пострадал», – заявляли в полиции.

Чтобы избежать массовых беспорядков, на охрану общественного порядка в село Лощиновка прибывали сотрудники Главного управления Национальной полиции в Одесской области, сотрудники оперативного подразделения.

Подозреваемый в убийстве девочки отрицал свою вину. В свою очередь жители Лощиновки требовали от местных властей выселить из их села ромов.

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Автор: Тамара Отовская