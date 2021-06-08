Украинцы, проживающие на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, и Крыма, могут оформить украинское свидетельство о рождении ребенка. Это можно сделать с помощью сервиса е-Малятко.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.
Если ребенок родился на оккупированных Российской Федерацией украинских территориях, то с помощью сервиса ему можно оформить свидетельство о рождении государственного образца.
Что нужно для оформления свидетельства о рождении:
- подать заявление об установлении факта рождения через Электронный суд;
- копии медицинского свидетельства о рождении и/или медицинские справки;
- копии паспортов и идентификационных кодов родителей;
- копию свидетельства о браке, если есть такой документ;
- другие документальные доказательства рождения ребенка, если есть.
После решения суда заявители получат его номер, заявление с которым надо подать в сервисе е-Малятко на портале Дія. Стоит отметить, что такие дела освобождаются от уплаты судебного сбора.
При этом подписать заявление в е-Малятко нужно электронной подписью, после чего в отделе ГРАГС можно будет забрать документ.
После оформления услуги будет:
- присвоен номер налогоплательщика
- присвоен уникальный номер записи в реестре и определение принадлежности ребенка к гражданству Украины, если хотя бы один из родителей украинец;
- начисляться помощь при рождении ребенка
- оформлена регистрация места проживания ребенка, если хотя бы один из родителей зарегистрирован в городе, где услуга доступна.
Всего в Украине услугой воспользовались уже более 125 тысяч семей.
Ранее писали, что в Киеве состоялась презентация запуска услуги "е-Малятко" - первого комплексного сервиса в Украине, который объединяет 10 услуг, связанных с рождением ребенка.
Позже сервис заработал о всех центрах предоставления административных услуг города Харькова.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram