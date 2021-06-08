Для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей и Крыма доступен сервис е-Малятко.

Украинцы, проживающие на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, и Крыма, могут оформить украинское свидетельство о рождении ребенка. Это можно сделать с помощью сервиса е-Малятко.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

Если ребенок родился на оккупированных Российской Федерацией украинских территориях, то с помощью сервиса ему можно оформить свидетельство о рождении государственного образца.

Что нужно для оформления свидетельства о рождении:

подать заявление об установлении факта рождения через Электронный суд;

копии медицинского свидетельства о рождении и/или медицинские справки;

копии паспортов и идентификационных кодов родителей;

копию свидетельства о браке, если есть такой документ;

другие документальные доказательства рождения ребенка, если есть.

После решения суда заявители получат его номер, заявление с которым надо подать в сервисе е-Малятко на портале Дія. Стоит отметить, что такие дела освобождаются от уплаты судебного сбора.

При этом подписать заявление в е-Малятко нужно электронной подписью, после чего в отделе ГРАГС можно будет забрать документ.

После оформления услуги будет:

присвоен номер налогоплательщика

присвоен уникальный номер записи в реестре и определение принадлежности ребенка к гражданству Украины, если хотя бы один из родителей украинец;

начисляться помощь при рождении ребенка

оформлена регистрация места проживания ребенка, если хотя бы один из родителей зарегистрирован в городе, где услуга доступна.

Всего в Украине услугой воспользовались уже более 125 тысяч семей.

Ранее писали, что в Киеве состоялась презентация запуска услуги "е-Малятко" - первого комплексного сервиса в Украине, который объединяет 10 услуг, связанных с рождением ребенка.

Позже сервис заработал о всех центрах предоставления административных услуг города Харькова.

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Автор: Horbacheva Anastasia