Кока-Кола совместно с Обществом Красного Креста Украины реализуют гуманитарную программу по предоставлению 70 тысяч продуктовых наборов украинцам, больше всего пострадавшим от войны.

Жители Херсонской области уже начали получать гуманитарную помощь от Компании Кока-Кола, которая совместно с Обществом Красного Креста Украины реализует социально-ответственную программу по предоставлению 70 тыс. продуктовых наборов в регионы, которые испытывают наибольшую потребность в продуктах питания и питьевой воде.

Как сообщают в компании, на этот раз продуктовые наборы, негазированную воду и напитки получили жители освобожденного села Киселевка, что находится в 17 километрах от Херсона.

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Село понесло большие потери в результате оккупации. Почти сто домов местных жителей были поражены вражескими снарядами. Из 1600 человек здесь остались почти половина, остальные были вынуждены уехать.

"Сегодняшнее событие в Киселевке является частью большого проекта, где мы совместно с Красным Крестом предоставляем 70 тысяч продуктовых наборов тем слоям населения Украины, которые нуждаются в этом больше всего. В первую очередь, это крупы, рыбные консервы, которые покрывают потребности на 1 месяц одного человека", - отмечает директор по корпоративным связям и устойчивому развитию Coca-Cola HBC в Украине Андрей Бублик.

Продуктовые наборы сформированы в соответствии с научно обоснованных международных стандартов и содержат товары с большим сроком годности, не требуют хранения в холодильнике. Наборы доставлены в Украину при содействии итальянского Красного Креста. По территории Украины их развозят волонтеры Красного Креста Украины и передают людям, которые сейчас больше всего нуждаются в такой помощи.

"Такая компания, как Кока-Кола – это очень наглядный пример социально-ответственного бизнеса. Красный Крест сотрудничает с Кока-Кола еще до полномасштабного вторжения, и компания всегда отзывалась на нужды людей", - комментирует партнерство с компанией исполняющая обязанности председателя Херсонской областной организации Общества Красного Креста Украины Лариса Марченко.

Как сообщал УНИАН, на закупку 70 тысяч продуктовых наборов Компания Кока-Кола потратила 4,7 миллионов евро. Всего на гуманитарную помощь украинцам и поддержку своих работников в Украине компания выделила более 18 млн евро.

Завод Кока-Кола неподалеку от Броваров, пострадавший в результате российских обстрелов, возобновил работу в мае. Компания продолжает инвестировать в украинскую экономику и поддерживать население.