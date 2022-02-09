Правоохранители предупредили об активизации мошенников.

Жительница города Шепетовка Хмельницкой области потеряла более 100 тысяч гривень, продавая обувь в интернете.

Об этом рассказали в Facebook местные правоохранители.

В полиции раскрыли детали мошеннической схемы. Потерпевшая рассказала, что получила звонок от неустановленного лица - якобы покупателя товара. Мошенник предложил перейти по предоставленной им ссылке для якобы оформления сделки по продаже товара.

"Потерпевшая выполнила требование аферистов, после чего с ее карточных счетов исчезло 102 тысячи гривень. Печально, что потерпевшая знала о таком виде мошенничества, однако таки осуществила все предложенные ей манипуляции. По данному факту дознаватели Шепетовского райуправления полиции открыли уголовное производство и устанавливают все обстоятельства событий", - говорится в сообщении.

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Правоохранители советуют при купле-продаже товаров через интернет ни в коем случае не переходить по предложенным ссылкам и не вносить туда свои личные данные. Переписку советуют вести исключительно на официальных платформах.

Напомним, на днях Национальная полиция ликвидировала сеть мошеннических колл-центров, сфера "деятельности" которых распространялась на территорию постсоветских стран.

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