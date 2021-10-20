В Каневе Дом культуры был долгостроем в течение 36 лет.

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой во время рабочей поездки в Черкасскую область посетили культурный центр "Шевченко HUB" в Каневе, который в этом году был достроен по президентской программе "Большая стройка".

Об этом сообщает официальный сайт Главы государства.

Дом культуры на 700 мест в Каневе оставался долгостроем в течение 36 лет, работы там удалось возобновить в этом году.

"Долгострой включили в программу Президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Работы стартовали в марте. И, о чудо — на конец августа строительство Шевченковского центра общей площадью 8495 кв. м было завершено. Справились за... 5 месяцев", — сообщает в Facebook заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко, который посетил "Шевченко HUB" вместе с главой государства и первой леди.

По словам главы Черкасской ОГА Александра Скичко, при строительстве центра ставили цель не просто обустроить концертный зал, который использовался бы несколько раз в год, а создать активное публичное пространство. Поэтому на одном из этажей появились современный выставочный зал и школа искусств на 19 аудиторий. В зале предусмотрены экран и необходимое оборудование для демонстрации фильмов. Все помещения оборудованы по принципу инклюзивности и доступны для людей с инвалидностью.

Во время визита президентская чета посмотрела фрагмент мультимедийного спектакля "Освобождение Шевченко" режиссера Евгения Степаненко. Они также посетили выставку вышитых рушников Надднепрянщины ХХ - начала XI века и осмотрели сквер и спортивную площадку на прилегающей территории.

Как известно, программа президента Владимира Зеленского "Большая стройка" предусматривает обновление и строительство сотен объектов социальной инфраструктуры по всей Украине.

Автор: Иван Бойко