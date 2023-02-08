В канцелярии Джорджии Мелони подтвердили предстоящую встречу с украинским президентом.

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 9 февраля посетит саммит Евросоюза в Брюсселе и там встретится с премьер-министром Италии Джорджией Мелони.

О визите Зеленского в Брюссель и встрече с Мелони "на полях саммита" ЕС заявили источники агентства Reuters. Детали будущей встречи пока неизвестны.

То, что встреча действительно состоится, также пишет CNN. Этот факт журналистам подтвердили в канцелярии премьер-министра Италии.

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О возможных встречах Зеленского с другими лидерами ЕС во время визита в Брюссель пока не сообщается. Однако это весьма вероятно, учитывая, что на саммите соберутся лидеры всех стран-участниц Европейского союза.

Поездка Зеленского в Европу

В среду, 8 февраля президент Владимир Зеленский отправился с неанонсированным визитом в Великобританию. Это его вторая поездка за границу с начала полномасштабного вторжения. Первая поездка была в США два месяца назад.

В Лондоне украинский президент встретился с премьер-министром Риши Сунаком и королем Чарльзом, а также выступил перед британским парламентом.

Известно, что после Лондона Зеленский отправится в Париж, где у него запланирована встреча с президентом Франции и канцлером Германии. Также СМИ сообщают, что из Франции президент Украины отправится в Брюссель.

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