Ранее журналисты уже сообщали о вероятном участии Зеленского в саммите. Теперь информацию по этому поводу дополнили новые источники.

Президент Украины Владимир Зеленский может направиться в Брюссель и принять участие в саммите ЕС сразу после посещения Лондона.

Об этом заявил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, ссылаясь на свои источники. Следующий саммит ЕС запланирован на 9-10 февраля. Он отметил, что Зеленский может принять участие в саммите после выступления в парламенте ЕС.

"Президент Украины должен выступить на пленарном заседании Европейского парламента в Брюсселе завтра к полудню на короткой 1-часовой сессии, а затем посетить саммит ЕС" - написал он.

Приезд Зеленского в Великобританию - основные события

Напомним, что сегодня президент Украины Владимир Зеленский приехал с визитом в Великобританию и провел встречу с действующим главой правительства Риши Сунаком.

Уже в 15:00 по киевскому времени Зеленский выступит с речью перед британскими парламентариями. Также ожидается личная аудиенция президента с королем Великой Британии Чарльза III и встреча с главой Минобороны Беном Уоллесом.

СМИ сообщают, что в рамках визита Зеленского Риши Сунак объявит о расширении учебной программы украинских военных и о предоставлении вооружения Киеву.

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