Президент подчеркнул, что война закончится, когда на украинской земле будут только украинцы, а другие народы Украина приглашает "в гости" и без оружия.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что война должна закончиться уважением к украинскому народу, земле и суверенитету.

Об этом он заявил во время онлайн-пресс-конференции для представителей СМИ Дании, отвечая на вопрос о том, как должен выглядеть мир, на который Украина может согласиться. Видео этой конференции появилось в Telegram-канале президента.

"Война может закончиться, когда мы - украинцы - и только мы будем на нашей земле. Конечно мы приглашаем любые народы на нашу землю, но только в гости и без оружия...", - отметил президент.

По его мнению, война должна закончиться уважением к украинскому народу, земле и суверенитету.

"Мы должны восстановить нашу территориальную целостность. Я понимаю, что не все сразу, что это большой вызов...",- подчеркнул Зеленский.

По его словам, когда весь мир станет на сторону Украины, на сторону мира, правды и добра, тогда украинцы смогут стать самым мощным сообществом в мире, которое сможет противостоять оккупации со стороны РФ.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Зеленский ответил, возможен ли в будущем длительный мир с РФ.

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