Также более сотни людей потеряла "защиту" из-за мошенничества и нарушений.

С начала полномасштабной войны, которую РФ развязала против Украины, правительство Швейцарии отказало в статусе защиты S почти 2,5 тыс. человек. Об этом сообщает SWIswissinfo.ch.

Говорится, что причины этих отказов заключаются в наличии альтернативной формы защиты в другой стране или в том, что соответствующие лица не имели права на этот статус.

Швейцарскому информационному агентству Keystone-ATS в Государственном секретариате по вопросам миграции (SEM) рассказали, что объяснения, необходимые для изучения файлов, "стали более сложными, и тем временем все больше заявок на защиту отклоняются".

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По данным газеты, SEM отменил статус S в 104 случаях. Дела касались мошеннического получения временной защиты, правонарушений, выезда в Украину или проживания в третьей стране.

Согласно данным, опубликованным 31 июля SEM в социальной сети X, сейчас более 66 000 человек имеют статус S. Временная защита закончилась в 26 тыс. случаев.

Правительство активировало статус S для выходцев из Украины 12 марта 2022 года после начала войны с Россией. Благодаря этому статусу заинтересованные лица быстро получают право на проживание в Швейцарии и могут, в частности, начать работу. Им не нужно проходить обычную процедуру предоставления убежища.

Обращается внимание на то, что сейчас на этот статус имеют право только украинцы. Правительство Швейцарии продлило этот статус до марта 2025 года.

Как сообщал УНИАН, польские граждане стали менее благосклонно относиться к украинским беженцам во всех сферах, кроме приема украинских детей в польские школы.

По данным исследования Варшавского университета и Экономико-гуманитарной академии, сейчас только 31% респондентов считает, что Польша обязана помочь Украине, а в январе 2023 года так считали 62%. А вот тех, кто считает, что Польша должна "скорее помочь" - 43%. При этом доля поляков, которые выступили против помощи, увеличилась до 19%.

Также говорилось, что 72% польских респондентов считают, что, несмотря на войну Украины с Россией, Польша должна прежде всего учитывать собственные интересы, а противоположного мнения придерживаются лишь 15%.

Сейчас только 17% поляков согласны принять беженцев из Украины с возможностью расселения, а более года назад таких было 37%. 61% опрошенных хотят, чтобы украинцы вернулись на родину после окончания войны.

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