Речь шла, в частности, о вероятных действиях противника в ближайшее время.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с силовиками и военными обеспечение войска и план дальнейшей деоккупации Украины.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Зеленский провел очередное заседание ставки верховного главнокомандующего.

Отмечается, что участники заслушали доклады командующих войсками оперативных направлений об актуальной ситуации на участках фронта, где сосредоточены основные усилия, и рассмотрели план дальнейшего освобождения украинских земель от оккупантов.

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Также отдельно присутствующие проанализировали вероятные действия противника в ближайшее время.

Кроме того, члены ставки рассмотрели вопросы обеспечения вооружением и боеприпасами сил обороны и их распределение по группировкам, которые находятся на самых сложных участках фронта.

"Мы контролируем ситуацию. Все будет Украина", - подчеркнул президент.

Война в Украине: главные новости

На востоке и юге Украины продолжается контрнаступление ВСУ. По подчетам западных аналитиков, в ближайшие дни защитники могут окружить ВС РФ в Лимане. Украинские бойцы активно работают над этим на запад, север и северо-восток от населенного пункта.

В ответ на успехи ВСУ в первые недели контрнаступления на Харьковском направлении, Путин объявил частичную мобилизацию в России. В связи с чем страну покинули сотни тысяч российских мужчин.

Мобилизацией Кремль пытается решить неотложную проблему по восполнению резервов разбитых подразделений. Однако сами военные записывают видео, как их без предварительной подготовки бросают на горячие участки фронта.

В то же время на лицо бюрократические сбои в мобилизации. Это, по мнению Института изучения войны, указывает, что Путин снова обошел процедуру коммуникации МО РФ и сам работает с командующими на местах.

Кроме того, в ночь на 30 сентября Путин издал указ о "независимости" украинских регионов Херсонской и Запорожской областей после проведения незаконных "референдумов", что наверняка усилит агрессивную риторику Москвы о применении ядерного вооружения в случае "посягательства" на "российские территории".

С начала полномасштабной войны ВСУ ликвидировали уже 59 080 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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