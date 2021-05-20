По словам президента, прямые контракты с Serum Institute и Pfizer по поставкам вакцин от коронавирусной болезни были вне тех или иных европейских программ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина является аутсайдером в вопросе вакцинации населения от COVID-19, поскольку "мы не в приоритете с точки зрения поставок вакцин".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на итоговой пресс-конференции главы государства по результатам двух лет работы в должности.

"Относительно вакцинации. У нас на сегодня контрактов где-то на 45-47 млн вакцин, бесплатных для населения Украины, что соответствует количеству нашего населения без учета детей - это максимальное количество, которое можно было найти. Согласно программе COVAX, отдельным прямым контрактам, в том числе с Pfizer на 20 млн, эти шаги сделаны", - заявил он.

"Украина - аутсайдер по вакцинации. Мы все с вами должны понять, что мы сделали 1 млн прививок, мы не страна Европейского Союза, мы не страна НАТО, мы не в приоритете ЕС с точки зрения очередей поставки тех или иных вакцин, и вы должны это понять", - добавил глава государства.

По его словам, прямые контракты с Serum Institute и Pfizer по поставкам вакцин от коронавирусной болезни были вне тех или иных европейских программ.

"Они (контракты на поставку вакцин - УНИАН) были на уровне сложных договоренностей между руководством Украины - президентом, премьер-министром или министром здравоохранения. Мы все работали, когда понимали, что вакцин для Украины просто может не быть", - подчеркнул президент.

Кроме того, Зеленский считает очень несправедливой ситуацию в мире относительно распределения вакцин от COVID-19.

"Мы все понимаем, что у нас, к сожалению, нет такого громкого голоса среди стран ЕС, но я считаю, что мы, несмотря на то, что мы не в приоритете, сделали больше вакцин (прививок - УНИАН), чем некоторые европейские страны, да, они маленькие, но тем не менее, вопрос не о проценте (вакцинированного населения - УНИАН)... вакцин на рынке нет", - резюмировал он.

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Президент также выразил уверенность, что Serum Institute, как только будет улучшение эпидемической ситуации в Индии, поставит в Украину 10-15 млн доз вакцин от коронавирусной болезни.

Вакцинация против коронавируса в Украине: что известно

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации.

Прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в индийском Институте сыворотки крови, вакциной CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech и вакциной Comirnaty производство Pfizer / BioNTech, которая получена в рамках глобальной инициативы COVAX.

Кроме того, в рамках COVAX 23 апреля в Украину прибыло более 367 тыс. 200 доз вакцины AstraZeneca-SKBio производства Южной Кореи.

По состоянию на 19 мая в Украине сделали 1 млн 012 тыс. 815 прививок от COVID-19, из них получили первую дозу 964 тыс. 745 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) 48 тыс. 070 человек.

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Автор: Константин Гончаров