По словам президента, десять лет назад Украина начала новую страницу борьбы, а украинцы "провели свое первое контрнаступление".

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и европейскому народу по случаю Дня Достоинства и Свободы. Соответствующее видео обнародовано в Telegram-канале главы государства.

По словам Зеленского, десять лет назад Украина начала новую страницу борьбы, а украинцы провели свое первое контрнаступление – "против беззакония, попытки лишить нас европейского будущего, против нашей неволи".

"Год за годом, шаг за шагом мы делаем все, чтобы в кругу звезд на флаге ЕС, символизирующем единство народов Европы, сияла и наша звезда – звезда Украины, - сказал Зеленский.

Он также отметил, что 20 лет назад вступление в ЕС было "романтичной мечтой", 10 лет назад - "амбициозной целью", а сегодня - это реалии, в которых уже невозможно остановить движение Украины вперед и преодоление всех обязательных стадий.

"Поэтому наш статус кандидата и дальнейшие переговоры о вступлении должны непременно завершиться полноправным членством Украины в ЕС. И все это мы делаем, несмотря на войну. Когда наши люди защищают и себя, и Европу уже сейчас. Потому что имеем достоинство и не дадим отнять у нас свободу. Потому что должны защитить свободу, чтобы не потерять достоинства, потому что знаем и помним одну из важных мудростей, усвоенную нами давно: как важно не бояться, как важно бороться", - подчеркнул президент.

Зеленский также сказал, что каждый раз, когда у украинцев хотят что-то отобрать, на сопротивление этому становится все больше и больше людей.

"Когда баррикады Майдана меняются на окопы Донбасса, а впоследствии на сопротивление по всей линии фронта – севера, юга и востока. Когда защита демократических ценностей перерастает в оборону суверенитета и территориальной целостности. Когда противодействие диктаторам внутри страны становится сопротивлением оккупантам и террористам. Когда 24 февраля поднимается вся страна, когда на новые баррикады поднимается весь наш народ. Борется и сражается. Зная за что. Помня все. Пережив уже не одну "зиму в огне". И 10 лет назад, и в прошлом году", - напомнил глава страны.

День Достоинства и свободы

21 ноября - День Достоинства и Свободы в Украине. Один из знаковых государственных праздников установлен в честь двух революций - Оранжевой 2004 года и Революции Достоинства 2013-го. В этом году отмечаем первый юбилей Революции Достоинства.

В более чем 20 странах мира поддержали революцию достоинства - кампании прошли в Польше, США, Канаде, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Испании, Португалии, Австрии, Австралии, Бельгии, Грузии, Эстонии, Литве, Норвегии, Швеции, Чехии и других. Евромайдан стал крупнейшей проевропейской демонстрацией в истории ЕС и самым продолжительным митингом в истории - он непрерывно простоял 92 суток.

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