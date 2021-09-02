Владимир Зеленский убежден, что украинская община в США будет играть значительную роль в укреплении стратегического партнерства между Украиной и Соединенными Штатами.

В рамках рабочего визита в Соединенные Штаты Америки президент Украины Владимир Зеленский с первой леди Еленой Зеленской приняли участие в открытии "Украинского дома" в Вашингтоне.

Об этом сообщает Офис президента.

Обращаясь к лидерам украинской общины в США, глава государства отметил, что благодаря украинцам, которые живут в этой стране, территория нашего государства простирается вплоть до Соединенных Штатов.

"Хочу поздравить вас с открытием "Украинского дома". Реализацией этого проекта занималась наш новый посол в США Оксана Маркарова. Я поздравляю ее с этим событием", – сказал президент.

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Он отметил высокий уровень подготовки нынешнего визита, который был наполнен многими важными встречами, в частности с президентом Джозефом Байденом, министрами обороны и энергетики США.

Глава государства отметил важность поддержки Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины, а также реформ в нашей стране. Стратегическое партнерство двух государств и в дальнейшем будет укрепляться, и украинская община в США будет играть значительную роль в этом процессе.

Автор: Виктория Токарева