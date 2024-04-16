Дети в Украине знают, что завершение войны зависит от многих факторов, подчеркнул президент.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что дети в Украине хорошо понимают время войны и являются более уверенными, чем некоторые партнеры Украины. Об этом глава государства сказал в интервью для PBS NewsHour.

В частности, он рассказал о том, что у него спрашивают о войне его дочь и сын во время общения.

"Я иногда смотрю на наших детей, и это касается не только моих, а детей тех семей, кто в войне, и кто сегодня в Украине. Я думаю, что они знают все ответы. И если честно, если бы они сегодня отвечали на ваши вопросы, кто знает, может бы умнее бы получилось, потому что они очень взрослые. Они многое прошли. Они все понимают и все знают. И иногда, когда они задают вопросы, то эти вопросы более такие, знаете, немного у них осталось детства", - сказал Зеленский.

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Он добавил, речь идет не о вопросе когда закончится война.

"Они знают, что от многих факторов это зависит. И не вопрос, сможет ли Украина выстоять в этой борьбе. Они знают, что от многих вещей это зависит, но Украина точно выстоит. Они очень мощные. По крайней мере, гораздо увереннее, чем некоторые наши партнеры. Я бы так сказал. Они просто иногда задают вопрос, а когда мы можем жить вместе, папа", - подчеркнул Зеленский.

Вместе с тем, президент ответил на вопрос, волнуются ли его дети, что он может не выжить в войне.

"Думаю волнуются. Думаю очень волнуются. Война, что можно ответить. Я думаю, слова здесь излишни. Надо крепко обнять. Вы это знаете. Детям важно иногда не слова, а почувствовать вас настоящего, не по телефону, а настоящего", - сказал Зеленский.

Война в Украине - мнение Зеленского

Зеленский заявляет, что Украина не сможет победить в войне без дополнительной помощи от Соединенных Штатов Америки. Глава государства подчеркнул, что Украина передала партнерам план по конкретному оружию, которое нужно для защиты и разблокирования неба с целью дальнейшего продвижения на фронте.

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