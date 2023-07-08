Некоторые артисты даже похвастались совместными фото с Залужным.

8 июля главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный отмечает свое 50-летие. Многие звезды поздравили его с днем рождения. Кто из артистов обратился к Залужному - читайте ниже.

Ольга Сумская

Известная актриса показала совместное фото с Залужным. На нем она позирует рядом с главнокомандующим и своим мужем. Сумская назвала его "железным генералом".

"Божьей защиты! Обнимаем всем сердцем! Вместе к победе", - написала актриса.

Видео дня

Коля Серга

Известный певец, который с первых дней полномасштабной войны РФ против Украины встал на защиту нашей страны, поздравил Залужного в Stories. Он показал фотографию Залужного и написал:

"С днем рождения, Валерий Федорович!".

Потап

Известный рэпер похвастался совместным фото с Залужным. Также он поздравил его с днем рождения. Когда именно была сделана фотография - Потап не рассказал.

"Господин генерал, с юбилеем! Только вперед!" - написал артист.

Леся Никитюк

Ведущая и блогер опубликовала в Stories "мемное" фото Залужному, на котором он показывает сердце. Никитюк тепло поздравила главнокомандующего. Также она оставила эмодзи в виде флага Украины и красного сердца.

Андрей Данилко

Артист поздравил Залужного со страницы Верки Сердючки в Instagram. Он показал фотографию "железного генерала". Также Данилко поблагодарил Залужного за его работу. В комментариях к поздравлениям присоединилось немало пользователей.

Вова Дантес

Певец поздравил Залужного и пошутил. Дантес заявил, что он смотрел гороскопы, которые порадовали его прогнозами.

"С днем рождения! Я за нас двоих посмотрел наш гороскоп. Там все супер!" - написал певец.

Юрий Горбунов

Известный телеведущий и продюсер опубликовал на своей странице в Instagram фотографию с Залужным. Горбунов пожелал ему долгих лет жизни и, конечно же, победы. На фото ведущий и "железный генерал" улыбаются, глядя в камеру.

Напомним, ранее УНИАН уже рассказал о 7 фактах из жизни легендарного Залужного.

Вас также могут заинтересовать новости: