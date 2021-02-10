В настоящее время одно из исковых заявлений оставлено без движения, также еще есть третий иск, в отношении которого должен определиться Верховный суд.

Верховный суд отказался открывать производство по иску об отмене санкций, которые применены к телеканалам "112 Украина", "ZIK" и "NewsOne".

Об этом сообщается на Facebook-странице Верховного суда.

"Кассационный суд в составе Верховного суда вынес решения по делам № 9901/22/21, № 9901/23/21 по искам граждан, которые обжалуют указ президента Украины от 2 февраля 2021 года № 43/2021 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в сообщении.

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Суд отказался открывать производство по иску одного из граждан о признании противоправным и отмене указа президента № 43/2021. Суд отметил, что фактически содержание искового заявления свидетельствует о том, что оно подано в интересах и в защиту прав других лиц - юридических лиц, которые, по утверждениям истца, являются владельцами телеканалов.

Также суд оставил без движения исковое заявление одного из граждан, установив истцу десятидневный срок со дня вручения постановления для устранения недостатков. "Решение мотивировано тем, что истец не привел обоснований о нарушении обжалуемым указом прав, свобод и интересов, для защиты которых он обратился в суд. Кроме того, истец не конкретизировал оснований для привлечения СНБОУ, ООО "Новости 24 часа", ООО "Телерадиокомпания "112-ТВ", ООО "Новые коммуникации" к участию в деле в качестве третьих лиц, которые не заявляют самостоятельных требований по предмету спора на стороне ответчика", - говорится в сообщении суда.

8 февраля в суд поступил еще один иск с похожими исковыми требованиями (дело № 9901/26/21). Верховный суд должен решить вопрос об открытии производства в течение пяти дней со дня поступления искового заявления.

Санкции против телеканалов Медведчука

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против народного депутата от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака и 8 компаний, которые являются учредителями телеканалов "112 Украина", "ZIK" и "NewsOne".

Вещания этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля.

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Автор: Надя Пришляк