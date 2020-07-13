Рада рассматривает законопроект об ужесточении ответственности за нарушения ПДД (событие завершено)
Верховная Рада рассматривает законопроект об усилении ответственности за нарушение правил дорожного движения.
Специально для этого было созвано внеочередное заседание парламента.
Так, нардепы рассматривают законопроект о внесении изменений к некоторых законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения (№ 2695).
Как сообщал УНИАН, 12 июля в столичную полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими на Столичном шоссе. Предварительно установлено, что водитель "Мерседеса" совершил столкновение с другим автомобилем, который двигался впереди в попутном направлении. После этого он выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "Хюндай". Водитель и пассажиры "Хюндая", среди которых двое малолетних детей, погибли. Еще одного ребенка, мальчика 2006 года рождения, доставили в больницу.
39-летнего водителя "Мерседеса" задержан. Он находится в больнице.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
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