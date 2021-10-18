За освобождение девушки преступники требовали два миллиона евро.

Трех похитителей 19-летней дочери львовского бизнесмена суд отправил в СИЗО без права внесения залога. Им грозит до семи лет заключения.

Как говорится в сюжете ТСН, их 17-летней сообщнице избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

По словам прокурора Назария Яворского, совершенное преступление относится к категории тяжких преступлений: "Поэтому ходатайствовали о содержании под стражей без права определения залога".

"Девушка работала фотографом, под видом клиентов похитители заказали у нее фотосессию на съемной квартире. Когда девушка пришла в дом, злоумышленники в балаклавах забрали у нее телефон и угрожали оружием", – говорится в сообщении.

За ее освобождение преступники требовали два миллиона евро. Утверждали, что не нанесут вреда, если получат выкуп.

Похитителей разоблачили в тот же день. По информации правоохранителей, это трое парней в возрасте 17, 19 и 25 лет.

Похищение дочки бизнесмена во Львове: подробности

Читайте такжеВо Львове TikTok-блогеры "похитили" девушку ради просмотров: в полиции отреагировалиРанее сообщалось, как во Львове полицейские задержали группу злоумышленников, которых подозревают в похищении и вымогательстве 2 миллионов евро.

14 октября житель Червонограда сообщил в полицию, что злоумышленники похитили его 19-летнюю дочь во Львове. Они требовали за ее освобождение два миллиона евро.

Похитители угрожали отцу, что он больше никогда не увидит свою дочь, если не передаст им указанную сумму.

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Автор: Катерина Шварц