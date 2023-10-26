Также у него изъяли загранпаспорт и телефоны.

Исполняющий обязанности городского головы Чернигова Александр Ломако заявил, что во время сегодняшнего обыска у него изъяли паспорт, телефоны и сувениры из поездки за границу. Об этом он написал в Facebook.

Он отметил, что сегодняшний утренний обыск не имеет ничего общего, ни с законом, ни со здравым смыслом.

"По сути официально ГБРовцы пришли с обысками за то, что привез из Европы флаг чести ПАСЕ городу-герою Чернигову. Повод для обысков рядовой: моя командировка 7-21 мая в Германию, город Аахен, для подписания соглашения о партнерстве, а также церемония вручения Украине в лице президента Зеленского премии Карла Великого, подписание соглашения о партнерстве с г. Реймс (Франция), участие в днях Чернигова в Реймсе и получение флага чести от ПАСЕ (г. Страсбург)", - отметил он.

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Ломако убежден, что обыски готовились в спешке. Разрешение на обыск выдал Лычаковский районный суд Львова, решением которого в свое время был отстранен Черниговский городской голова Владислав Атрошенко.

"А теперь, внимание, на каком основании вломились в мою квартиру ГБРовцы. В ходе досудебного расследования установлено, что должностные лица Государственной пограничной службы Украины и ее структурных и территориальных подразделений организовывали и способствовали незаконной переправке граждан Украины через государственную границу Украины". Где я с Черниговом, а где пограничники с их нелегалами и уклонистами? Бред", - подчеркнул Ломако.

Он также отметил, что у него изъяли паспорт гражданина Украины для выезда за границу, телефоны, наклейки на багаж, сувенирные изделия и фотографии, подтверждающие поездку за границу.

"То есть пришли, чтобы забрать паспорта, телефоны, магнитики на холодильник и наклейки на чемодан", - подытожил и. о. городского головы.

Обыски у и. о. мэра Чернигова: что известно

Сегодня сотрудники Государственного бюро расследований провели обыски в квартире у исполняющего обязанности городского головы Чернигова Александра Ломако.

В ГБР пояснили, что обыски у Ломако связаны с проверками законности его командировок в Европу.

По данным ведомства, командировка чиновника была оформлена 7 мая 2023 года в Германию.

"Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства, каким образом он мог также оказаться во Франции, Бельгии, Нидерландах и Польше. Есть информация, что его "каникулы" ориентировочно продолжались с 7 по 21 мая", - рассказала советница по коммуникации ГБР Татьяна Сапьян.

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