Рабочие также объявили голодовку и обещают поджечь горючие материалы.

Сегодня в городе Рени Одесской области рабочие забаррикадировались в нефтяном резервуаре, требуя выплаты обещанной заработной платы.

Как сообщили УНИАН местные жители, инцидент произошел в связи с тем, что 9 рабочих не получили обещанную работодателем зарплату за чистку резервуара.

Данный резервуар находится в районе Ренийского морского порта, емкость предназначена для хранения нефтепродуктов.

"Люди забаррикадировались в резервуаре и требуют зарплату. Он находится на береговой линии реки Дунай. Высота - примерно 11 метров, емкость - порядка 3 тыс. тонн", - сказал корреспонденту УНИАН житель Рени.

По его словам, рабочие предупредили, что подожгут себя, если им не выплатят деньги. Сейчас на место происшествия прибыла полиция.

Люди забаррикадировались внутри, а один из них записал видеообращение, которым располагает УНИАН.

По его словам, 9 рабочих 2,5 месяца чистили на нефтебазе два резервуара от каменноугольной смолы. Мужчина утверждает, что они добросовестно выполнили свою задачу, работали в тяжелых условиях, но представитель компании "Укрчем", которая, по словам заявителя, должна выплатить заработок, отказался это сделать. В частности, им дали только часть денег, а остальное выплатить отказываются, аргументируя тем, что резервуар якобы не готов к приему дизтоплива.

"Мы заварились в этом резервуаре. Мы объявляем голодовку", - говорит мужчина.

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По его словам, рабочие занесли в резервуар много горючего, и, если их попытаются силой вытащить наружу, обещают эти горючие материалы поджечь и "отбиваться".

Мужчина также называет имена руководителей компании-работодателя, и объясняет технические нюансы своей работы.

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Автор: Лариса Козовая