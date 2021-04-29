За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания зарегистрировано в Харьковской, Днепропетровской областях и Киеве.

В Украине за сутки выявлено 11 627 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 518 детей и 259 медработников.

Читайте такжеОфициально: Киев с 1 мая переходит из "красной" зоны карантина в "желтую"Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов в соцсети. По его данным, за сутки было госпитализировано 3 096 человек; зафиксировано 387 летальных исходов; выздоровели 18 442 человека. Кроме этого, проведено тестирований за сутки - 93 463 (в частности методом ПЦР – 41 499, методом ИФА – 16 569, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 35 395).

За все время пандемии в Украине

заболели - 2 059 465 человек;

выздоровели - 1 635 333 человека;

летальных исходов - 43 778;

проведено ПЦР-тестирований - 9 377 391.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1203), Днепропетровской (1 021), Киеве (940), Донецкой (809) и Львовской (667) областях.

Также Степанов сообщил, что 70 469 человек привиты от COVID-19 за сутки 28 апреля 2021 года в Украине.

629 184 человека привито с начала вакцинальной кампании, из них получили 1 дозу – 629 182 лица, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 10 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

г. Киев - 940 случаев / 7 736 прививок;

Винницкая область - 276 случаев / 4 015 прививок;

Волынская область - 345 случаев / 1 467 прививок;

Днепропетровская область - 1 021 случай/ 5 791 прививка;

Донецкая область - 809 случаев / 1 721 прививка;

Житомирская область - 385 случаев/ 2 273 прививки;

Закарпатская - 141 случай / 1 080 прививок;

Запорожская область - 546 случаев / 1 049 прививок;

Ивано-Франковская область - 184 случая/ 916 прививок;

Киевская область - 341 случай / 5 685 прививок;

Кировоградская область - 174 случая / 1 466 прививок;

Луганская область - 271 случай / 539 прививок;

Львовская область - 667 случаев / 3 889 прививок;

Николаевская область - 311 случаев/ 2 281 прививка;

Одесская область - 518 случаев/ 2 683 прививки;

Полтавская область - 666 случаев / 5 640 прививок;

Ровенская область - 386 случаев / 1 713 прививок;

Сумская область - 429 случаев / 2 435 прививок;

Тернопольская область - 312 случаев / 1 755 прививок;

Харьковская область - 1 203 случая/ 6 234 прививки;

Херсонская область - 277 случаев / 2 930 прививок;

Хмельницкая область - 461 случай/ 1 128 прививок;

Черкасская область - 444 случая/ 3 141 прививка;

Черновицкая область - 131 случай / 909 прививок;

Черниговская область - 389 случаев/ 1 993 прививки.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Прививка проводилась 267 мобильными бригадами по иммунизации и 1 693 пунктами прививки.

По состоянию на 28 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 501 690 человек.

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Автор: Ирина Погорелая