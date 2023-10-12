Депутат Киевсовета Лимарь раскритиковала нынешнюю систему завещания территорий.

Вопрос предоставления статуса природно-заповедного фонда на территории Киева законодательно урегулирован, но на практике не всегда работает в пользу столицы.

Об этом заявила депутат Киевского городского совета, член постоянной комиссии по вопросам экологической политики Юлия Лымарь в интервью изданию Gordonua.

По ее словам, после создания объектов природно-заповедного фонда территории с этим статусом никем не охраняются и не управляются, и это наносит Киеву больше вреда, чем пользы.

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"Что происходит после того, как создан объект ПЗФ? Должны быть оформлены охранные обязательства, где четко изложены эти же обязательства землепользователя по уходу, содержанию, сохранению территории. В столице же довольно часто случается так, что объект существует ПЗФ только на бумаге. Объект природно-заповедного фонда - это островок сохранения природы, так говорит закон и здравый смысл. Однако преобразование огромных территорий в Киеве наносит больше вреда, чем пользы. И часто не приводит к сохранению собственно природы", - считает Юлия Лымарь.

По ее словам, не все понимают, что означает объект ПЗФ и считают, что на этой территории можно устроить место для досуга и отдыха. Однако закон о ПЗФ запрещает ведение любой хозяйственной деятельности, в том числе, установление лавочек, мангалов и других объектов инфраструктуры отдыха. Поэтому увеличение количества объектов ПЗФ не означает автоматического расширения площадей для отдыха и досуга киевлян.

"В столице... четверть территорий являются объектами ПЗФ. Во всяком случае такую статистику приводил департамент защиты окружающей среды. Но разве это решило вопрос чистоты воздуха и доступности зеленых зон для обитателей? Возникает другой вопрос: а куда должен расширяться Киев? Где должны быть дороги, детские сады, больницы и, в конце концов, жилые дома? Отсутствие актуального Генплана, ДПТ приводит к тому, что по показателям завещания мы скоро опередим весь мир, но город не приобретает признаков устойчивого развития и современной урбанистики", - считает Юлия Лымарь.

Депутат подчеркнула, что на последнем заседании экологической комиссии КМР рассматривался вопрос завещания объекта "Лес Орхидей" в районе метро Выдубичи. Однако Институт Генплана утверждает, что на территории этого потенциального заповедника находятся автомагистрали, тепломагистрали, что эта часть нужна для обеспечения военных нужд. И завещание этой территории может затруднить обслуживание транспортной инфраструктуры.

По словам Юлии Лымарь, часто при создании объектов ПЗФ инициаторы процесса пытаются решить другие проблемы - не проблемы охраны редких животных и растений, как это определено в законе. Речь идет, в частности, о попытках предотвратить застройку определенной территории, однако, по мнению депутата, таким образом вопрос тоже не решается.

"Многих интересует вопрос, защищены ли такие территории от застройки? Не всегда. Могу наверняка сказать, что были прецеденты, когда, к примеру, какой-то земельный участок был предоставлен под застройку, но позже завещался без согласия землепользователя. Объявлялось, что там будет парк. А дальше события развивались в традиционном жанре: застройщик обжаловал решение, и суд принимал это решение не в пользу общины, а застройщика, потому что тот имел законное право эти территории застраивать. Поэтому мне этот путь диалога общины с застройщиком не кажется актуальным", - подытожила Юлия Лымарь.