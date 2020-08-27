23 августа Егорова обратилась в полицию из-за якобы угроз в сети и огласки ее адреса.

Скандальная телеведущая записала новое видео с якобы опровержением предыдущего ее заявления о военных, которых женщина обозвала «селюками».

По словам Егоровой, ее слова о военных были вырваны из контекста, и она имела на уме совсем другое. При этом женщина вспомнила Евромайдан.

"Я никогда не была сторонницей государственного переворота в 2013 году. Как человек, который 26 лет работал в медиа, я точно знала, что все эти события оплачены отдельными людьми из их карманов», – сказала она.

При этом протесты в 2013-2014 годах она назвала «корпоративчиком», ссылаясь на свой опыт в сфере развлекательных проектов».

«Я, которая всю жизнь работала в сфере развлекательных проектов, для того, чтобы такой корпоративчик устроить, его надо оплатить. То есть поставить сцены, пригласить артистов, кормить людей, постоянно это все освещать, поставить стримовые камеры, чтобы люди могли следить за происходящим», – утверждает женщина.

Егорова также заявила, что изначально была уверена в том, что события Евромайдана «закончатся кровью».

"Потому что я изначально четко видела этих людей и процессы, которые запускали», – подчеркнула Егорова, уточнив, что она говорит о предыдущей власти.

Что Егорова говорила о военных

21 августа Егорова в эфире программы "ПрямоTalck" цинично высказалась в адрес украинских воинов. "Все что предлагается в последнее время, в постмайданное время, например, меня абсолютно не устраивает. Мне не нравятся эти герои, эти рагули, которые повылазили непонятно откуда. Селюки, разговаривающие на суржике. И готовы свою жизнь положить... Свою жизнь, какую? Жизнь, которая собой ничего не представляет", - сказала Егорова.

Вскоре на слова Егоровой отреагировал бывший военный Алексей Петров. Он, в частности, подчеркнул, что если бы не украинская армия, россияне были бы давно в Киеве, а она искала бы убежища вместе с семьей за рубежом.

23 августа Егорова обратилась в полицию из-за якобы угроз в сети и огласки ее адреса. Тогда же ведущая обвинила ряд СМИ в том, что они "намеренно исказили и распространили" в информпространстве ее заявление, призвав исправить опубликованные материалы и извиниться "за призывы к насилию, угрозы и клевету, которые звучат в мой адрес, но самое главное, в адрес моих детей".

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Автор: Яна Ставская