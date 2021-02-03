На контролируемой украинским правительством части Донбасса поддерживают это положение 59,5% опрошенных.

61,7% украинцев поддерживают норму закона об обслуживании потребителей на украинском языке.

Читайте такжеТеперь Kyiv: в аэропорту Дубая изменили написание названия украинской столицы (фото)Об этом говорится в переданных УНИАН результатах опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

«61,7% украинцев поддерживают действующую норму об обслуживании на украинском языке. Не поддерживают - 34%, а еще 4,2% не определились со своим мнением», - говорится в сообщении.

В то же время, согласно данным опроса, больше всего ее поддерживают жители запада и центра (соответственно, 79,4% и 66,2%), меньше всего - жители востока (38,8%, в то время как 55,8% не поддерживают). На юге 49% поддерживают ее, а не поддерживают - 46,2%.

На Донбассе поддерживают 59,5%, не поддерживают - 32,1% (но надо учитывать, что на Донбасс приходится лишь 84 из 1205 опрошенных респондентов и опрос был проведен только на контролируемой Украиной части Донбасса).

*** С 27 января по 1 февраля 2021 года Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения. Методом личного интервью с использованием планшетов (САРРЕ) опрошено 1205 респондентов, которые проживают в 86 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым), по 3-ступенчатой ​​стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, которая репрезентативна для населения Украины в возрасте от 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает: 2,9% - для показателей, близких к 50%, 2,5% - для показателей, близких к 25%, 1,9% - для показателей, близких к 12%, 1,3% - для показателей, близких к 5%.

Закон о языке в Украине

16 января вступил в силу ряд норм закона об обслуживании потребителей на украинском языке.

Согласно статье 30 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", все поставщики услуг, независимо от формы собственности, должны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке. За нарушение языкового законодательства в сфере обслуживания предусмотрен штраф от 5 100 до 6 800 грн.

Этот закон Верховная Рада приняла 25 апреля 2019 года, а его статьи вводятся поэтапно.

Штрафовать за отказ общаться с клиентами на украинском языке будут с 16 июля 2022 года.

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Автор: Константин Гончаров