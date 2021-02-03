61,7% украинцев поддерживают норму закона об обслуживании потребителей на украинском языке.
Читайте такжеТеперь Kyiv: в аэропорту Дубая изменили написание названия украинской столицы (фото)Об этом говорится в переданных УНИАН результатах опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).
«61,7% украинцев поддерживают действующую норму об обслуживании на украинском языке. Не поддерживают - 34%, а еще 4,2% не определились со своим мнением», - говорится в сообщении.
В то же время, согласно данным опроса, больше всего ее поддерживают жители запада и центра (соответственно, 79,4% и 66,2%), меньше всего - жители востока (38,8%, в то время как 55,8% не поддерживают). На юге 49% поддерживают ее, а не поддерживают - 46,2%.
На Донбассе поддерживают 59,5%, не поддерживают - 32,1% (но надо учитывать, что на Донбасс приходится лишь 84 из 1205 опрошенных респондентов и опрос был проведен только на контролируемой Украиной части Донбасса).
*** С 27 января по 1 февраля 2021 года Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения. Методом личного интервью с использованием планшетов (САРРЕ) опрошено 1205 респондентов, которые проживают в 86 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым), по 3-ступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, которая репрезентативна для населения Украины в возрасте от 18 лет.
В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.
Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает: 2,9% - для показателей, близких к 50%, 2,5% - для показателей, близких к 25%, 1,9% - для показателей, близких к 12%, 1,3% - для показателей, близких к 5%.
Закон о языке в Украине
- 16 января вступил в силу ряд норм закона об обслуживании потребителей на украинском языке.
- Согласно статье 30 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", все поставщики услуг, независимо от формы собственности, должны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке. За нарушение языкового законодательства в сфере обслуживания предусмотрен штраф от 5 100 до 6 800 грн.
- Этот закон Верховная Рада приняла 25 апреля 2019 года, а его статьи вводятся поэтапно.
- Штрафовать за отказ общаться с клиентами на украинском языке будут с 16 июля 2022 года.
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