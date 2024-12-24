В правительстве также предлагают заменить термин "языки меньшинств" на "миноритарные языки".

Кабинет министров Украины одобрил законопроект об обновлении официального перевода Европейской хартии региональных или миноритарных языков. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Украины Тарас Мельничук.

По его словам, документ предусматривает новый перечень языков, которые получат особую защиту и поддержку в Украине.

Также, по словам чиновника, предлагается заменить термин "языки меньшинств" на "миноритарные языки".

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"Также предлагается обновить перечень языков, к которым будет применяться соответствующий режим поддержки и особой защиты, предусмотренный Хартией. В частности, предусмотрено, что в Украине положения Хартии будут применяться к таким языкам: болгарский, гагаузский, крымскотатарский, новогреческий, немецкий, польский, румынский, словацкий, венгерский, чешский и иврит", - отметил Мельничук.

Последние решения правительства - что известно

21 декабря в Украине были установлены льготные фиксированные цены на электроэнергию для бытовых потребителей многоквартирных домов без теплоснабжения или газификации.

23 декабря Кабмин внес в Верховную Раду законопроект, которым предусмотрена административная ответственность за нарушение комендантского часа. В частности, предлагаются штрафы за пребывание в общественных местах в размере до 1700 гривен.

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