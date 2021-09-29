Показывать лицо обвиняемой Вероники Моториной суд запретил.

Суд вынес приговор обвиняемой в умышленном убийстве инструктора полтавского тира в 2020-м году Веронике Моториной. Она проведет за решеткой 15 лет.

Перед вынесением приговора девушке предоставили последнее слово, сообщает "Суспільне".

Читайте такжеВ Черкассах умер подросток, простреливший себе голову в тиреМоторина на заседании суда утверждала, что ее довел до депрессии парень, а инструктора тира она ранила случайно. Кроме того, она попросила прощения у жены погибшего.

"В душе я постоянно извиняюсь перед вами и вашим мужем. В моих действиях не было дурного умысла. У меня постоянно был стресс. Я начала принимать успокоительные, но мне становилось только хуже и я решила уйти из жизни. Я очень ненавижу себя за то, что произошло и очень жалею, что не выбрала другой способ или место, чтобы никто не пострадал", - сказала осужденная.

Суд пришел к выводу, что действия Моториной были совершены умышленно. "Поэтому ее виновность в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 115 Уголовного кодекса Украины, доказана полностью", - сказала судья Октябрьского райсуда Полтавы Татьяна Сичиокно.

Убийство инструктора в тире в Полтаве: что известно

7 февраля 2020 года Вероника Моторина пришла в тир и из пистолета, принадлежавшего тиру, выстрелила в 64-летнего Сергея Смольянинова. Он погиб на месте.

Под стражей Вероника Моторина находится с 8 февраля 2020 года.

За все время допросили более десятка свидетелей и исследовали два тома материалов дела, письменные, вещественные и видеодоказательства.

Автор: Ольга Робейко