Обоих мужчин задержали при получении 25 тысяч долларов США аванса.

Суд Ривного избрал меру пресечения двум подозреваемым, которые "торговали" должностями в Национальной полиции.

Об этом сообщила Ривненская областная прокуратура.

"Избрана мера пресечения майору полиции и священнику, которых подозревают в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах группой лиц (ч. 4 ст. 190 УК Украины). По решению суда ближайшие 60 суток, до 6 января 2021 года подозреваемые проведут под стражей. Кроме того, суд отстранил полицейского от занимаемой должности", - говорится в сообщении.

Оба мужчины были задержаны 6 ноября 2020 года во время получения 25 тысяч долларов США аванса от сотрудника Управления патрульной полиции Ривного за назначение его на должность руководителя одного из межрайотделов полиции области.

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Всего эту должность "дельцы" оценили в 100 тысяч долларов США.

Досудебное расследование проводят следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Хмельницком.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

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Автор: УНИАН