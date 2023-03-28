Иван Федоров отметил, что поселок остался без света.

Логистика у российских оккупантов нарушена после взрыва на узловой железнодорожной станции в Федоровке в Запорожской области. Сам населенный пункт остался без электричества.

"Уже второй день подряд во временно оккупированном Мелитопольском районе расцветают "хлопки", - сообщил Мелитопольский городской глава Иван Федоров в эфире Апостроф.ТВ.

По его словам, 27 марта погремели взрывы в Мелитополе и Веселом, а 28 марта "хлопок" произошел на подстанции в Федоровке, из-за чего поселок остался без электричества. Федоров напомнил, что именно в Федоровке находится узловая железнодорожная станция, которую россияне используют для переброски вооружения на фронт.

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"Нет тока - нет опрокидывания вражеского имущества. Поэтому логистика оккупантов в очередной раз претерпела неудачу", - подытожил чиновник.

Ситуация в Мелитополе - что известно

23 марта в городе прогремел взрыв, в результате которого пострадал полицейский-коллаборант Сергей Сковырко.

Утром в понедельник, 27 марта, стало известно о еще нескольких взрывах в Мелитополе. Мэр города Иван Федоров сообщил, что "бавовна" расцвела в администрации оккупационной спецслужбы и общежитии, где проживают российские военные.

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