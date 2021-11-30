По словам министра культуры, речь идет о 8 Марта и 1 мая.

В Минкульте заявляют, что в Украине хотят предложить не переносить выходные на будние дни по случаю двух праздников - 8 Марта и 1 мая.

Об этом рассказал министр культуры Александр Ткаченко. При этом он подчеркнул, что финального документа еще нет, но есть такой план. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеВ Украине уже со следующего года появится дополнительный выходной: раскрыты деталиСуть предложения: если эти праздники - 8 Марта и 1 мая - приходятся на субботу или воскресенье, то на ближайшие будние дни выходные переноситься не будут.

Глава Минкульта отмечает, что речь идет не о переносе праздника, а именно выходного в связи с ним. Ткаченко добавляет, что это не будет касаться других традиционных и официальных праздников вроде Пасхи, Рождества и Нового года.

Как уже сообщал УНИАН, Министерство культуры и информационной политики Украины предложило к общественному обсуждению проект закона, согласно которому предлагается отменить перенос некоторых выходных, если государственный праздник совпадает с выходным днем. Документ разработал украинский Институт национальной памяти.

Однако Кабинет министров уже утвердил план переноса рабочих дней в 2022 году, согласно которому украинцев порадуют двумя длинными выходными.

Перенос рабочих дней в 2022 году в Украине

с понедельника, 7 марта, на субботу, 12 марта;

понедельника, 27 июня, на субботу, 2 июля.

Таким образом, в следующем году украинцев ждут длинные выходные на праздниках 8 марта и 28 июня, то есть на Международный женский день и День Конституции.

Рабочий график будет выглядеть так:

5, 6, 7, 8 марта - выходные, суббота, 12 марта, - рабочий день вместо понедельника, 7 марта;

25, 26, 27, 28 июня - выходные, суббота, 2 июля - рабочий день вместо понедельника, 27 июня.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Ольга Робейко