В следующем году длинные выходные будут на 8 марта и День Конституции.

Кабинет министров Украины утвердил план перенос рабочих дней в 2022 году.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее распоряжение принято во время заседания правительства.

Так, согласно решению в следующем году будут перенесены рабочие дни:

с понедельника 7 марта на субботу 12 марта;

понедельника 27 июня на субботу 2 июля.

Читайте такжеКалендарь 2022 года: какие будут праздники и выходные дни в УкраинеТаким образом, в следующем году украинцев ждут длинные выходные на праздниках 8 марта и 28 июня, то есть на Международный женский день и День Конституции.

Рабочий график будет иметь такой вид:

5, 6, 7, 8 марта - выходные, суббота 12 марта - рабочий день вместо понедельника 7 марта;

25, 26, 27, 28 июня - выходные, суббота 2 июля - рабочий день вместо понедельника 27 июня.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 августа, в День Независимости Украины, президент Владимир Зеленский подписал указ о еще одном празднике. Теперь страна будет праздновать и День украинской государственности, который будут отмечать в День Крещения Киевской Руси-Украины, 28 июля.

Авторы: Леся Лещенко, Анастасия Горбачева