По данным "Миротворца", женщина родилась в Дружковке Донецкой области, а проживает в Харькове.

Украинку Людмилу Чмулеву (Паращенко), выбросившую паспорта Украины и снявшую это на видео, внесли в базу "Миротворец".

Читайте такжеПограничники отреагировали на инцидент с туристкой, которая выбросила украинские паспортаИнформация о женщине опубликована на сайте "Миротворца".

Причины попадания украинки в базу:

демонстративное публичное глумление над гражданством Украины;

вовлечение малолетних детей в антиукраинскую акцию;

участник актов гуманитарной агрессии против Украины.

По данным "Миротворца", упомянутая выше женщина родилась в Дружковке Донецкой области, а проживает в Харькове. Ее муж Виталий Чмилев - уроженец города Горловка, судя по соцсетям, он - сторонник псевдореспублик.

Ранее Антон Геращенко, комментируя случай с выбрасыванием паспортов, сообщил, что гражданку зовут Инна П., на нее уже составили админпротоколы.

Скандал с паспортами: что произошло

Ранее в сети появилось видео с рассерженной туристкой и ее детьми, которые выбросили загранпаспорта, потому что их не выпустили из страны. Видео женщина разместила в Instagram.

В комментарии УНИАН спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил, что инцидент произошел в аэропорту Харькова 17 мая, откуда украинка вместе с двумя своими детьми, которые не достигли 16-летнего возраста, планировала улететь в Стамбул.

По словам Демченко, после получения отказа в пересечении границы женщина покинула линию паспортного контроля, однако своего недовольства пограничникам она не высказывала.

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Автор: Ольга Робейко