Среди новаций - внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе можно будет сдавать в двух уровнях: только по языку или по языку и литературе.

Министерство образования и науки Украины обнародовало для общественного обсуждения проект условий поступления в заведения высшего образования на 2021 год.

Как сообщает Отдел связей со СМИ Минобразования, на сайте МОН размещен проект условий приема для общественного обсуждения.

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Основные изменения, предусмотренные проектом:

подавать заявления через электронные кабинеты смогут все категории поступающих (в том числе и на основе ОКУ младшего специалиста), которые имеют хотя бы один сертификат ВНО и украинский документ о среднем образовании, выданный с применением фотополимерных технологий их изготовления;

планируется ввести возможность выполнения требований к зачислению через электронный кабинет с использованием квалифицированной электронной подписи поступающего;

для поддержки региональных высших учебных заведений предлагается увеличить вес регионального коэффициента до 1,03 (1,05 соответственно для специальностей с особой поддержкой);

введение весовых коэффициентов для поступления в магистратуру - заведение сможет увеличить вес балла по профессиональному экзамену, оставив на экзамен по иностранному языку не менее 25%. Также планируется предоставить право заведению в своих правилах приема устанавливать минимальное значение вступительных экзаменов и конкурсного балла для поступления на то или иное конкурсное предложение;

для уменьшения путаницы и недоразумений с предоставлением рекомендаций на контракт, заявления тех абитуриентов, которые зачислены на бюджет, предлагается автоматически исключать из конкурса на все другие конкурсные предложения за исключением случаев, когда абитуриент сам пожелает их оставить (если планирует учиться более чем по одной образовательной программе, более чем в одном заведении образовании и т.п.);

в следующем году впервые ВНО по украинскому языку и литературе можно будет сдавать в двух уровнях: только по языку или по языку и литературе. Результаты ВНО по украинскому языку будут использоваться для поступления на большинство специальностей, а для специальностей с повышенными требованиями к гуманитарным знаниям (гуманитарных, филологических и т.д.) - необходимо будет сдавать ВНО по языку и литературе. Результаты ВНО по украинскому языку и литературе 2018-2020 годов можно использовать для поступления на все специальности как результаты ВНО по украинскому языку и литературе или ВНО по украинскому языку;

в связи с утверждением стандарта высшего образования для второго (магистерского) уровня образования по специальности 081 "Право" установлены ограничения для поступления в магистратуру на эту специальность - с 2021 года это смогут сделать только выпускники, завершившие обучение на бакалавриате по специальности 081 "Право" или 293 "Международное право".

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Основной этап вступительной кампании предлагается провести в июле 2021 года.

Замечания и предложения к проекту необходимо направлять в форме сравнительной таблицы до 30 сентября 2020 года на e-mail: kernychna@mon.gov.ua.

Учебный год 2020: как будут учиться школьники во время карантина

25 августа Министерство здравоохранения обновило противоэпидемические правила для школ во время пандемии COVID-19. В них говорится, что учащимся 1-4 классов передвижение в школах будет разрешено без использования масок или респираторов.

Антисептики должны быть установлены только на входах в школы, в дальнейшем ученики и преподаватели должны мыть руки после каждого урока.

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, сколько защитных масок в день должны иметь ученики в школах.

В Минздраве назвали условие, при котором весь класс в школе могут отправить на самоизоляцию.

На сайте Министерства образования и науки обнародован алгоритм, по которому нужно действовать в случае выявления коронавирусной болезни COVID-19 у школьника или работника учебного заведения.

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Автор: Виктория Токарева