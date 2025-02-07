Всплыли фото Удянского с чеченцами, которые похитили украинца на Бали, - СМИ

Эксперт напомнил, что братья Асхабовы являются воспитанниками клуба "Ахмат", который принадлежит Рамзану Кадырову.

Опубликованы фото почетного консула Румынии в Харькове Николая Удянского с чеченским бойцом клуба "Ахмат" Хасаном Асхабовым, который недавно был задержан полицией Бали за похищение и ограбление украинца

Об этом в блоге на Censor.net пишет экономист Борис Кушнирук.

Он напомнил, что 30 января полиция острова Бали задержала бойца ММА Хасана Асхабова по подозрению в причастности к банде, которая похитила гражданина Украины Игоря Ермакова, избиением и пытками заставив его перевести на их криптокошелек около 200 тысяч долларов.

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"Всего в банде, вероятно, было девять участников, все они граждане России. Через сутки россиянина освободили, после чего он сразу покинул Индонезию, проиллюстрировав ситуацию сообщением в Инстаграм "деньги решают все"", - пишет эксперт.

По его словам, в 2023 году Асхабова задерживали вместе с его братом Хусейном в Таиланде по аналогичным обвинениям - в причастности к похищению гражданина Италии, ограблениям и пыткам, однако также отпустили.

Блогер отметил, что в харьковских медиа и соцсетях Асхабовых можно найти немало убедительных доказательств связи братьев Асхабовых с почетным консулом Румынии в Харькове, скандальным криптобизнесменом Николаем Удянским. В своем блоге он опубликовал фотографии, на которых изображены братья Асхабовы с Удянским и человеком, похожим на лидера ОПГ "Залютинские" Леонидом Митровым, задержанным летом прошлого года во Франции за похищение людей и ограбление, а также - личное фото Удянского с Хасаном Асхабовым.

Кушнирук напомнил, что братья Асхабовы являются воспитанниками клуба "Ахмат", который принадлежит Рамзану Кадырову.

"2020 - это уже седьмой год российской агрессии, и кто такой Рамзан Кадыров и его отношение к Украине были общеизвестными. Конечно, вопросы по Асхабовым могут быть и к промоушену, который возил их в Украину, но, насколько мне известно, ни один промоутер не делал политической карьеры в Украине и не становился почетным консулом", - подчеркивает экономический эксперт.

По его мнению, неслучайной является и локация - остров Бали, который хорошо знаком как для Асхабовых, так и для Удянского.

"Именно на этом острове снималось шоу "Богатое Бали", которое спонсировал его проект Единаркоин. Такая себе криптопирамида, которая продвигала себя с помощью Дмитрия Медведева, Ольги Бузовой и георгиевской ленты. Подозреваю, что будущий консул и креативные братья Асхабовы могли неоднократно пересекаться именно на Бали", - пишет Кушнирук.

Эксперт напомнил, что ранее в Харьковской ОГА и Харьковском городском совете уже публично заявили, что не имеют отношения к назначению Николая Удянского, поэтому прокомментировать ситуацию должны в Министерстве иностранных дел.

"Только МИД упорно хранит молчание. Поэтому хотел бы спросить Андрея Сибигу, который не имел отношения к назначению Удянского, но уже несет за него ответственность - в Украине деньги тоже решают все?" - задается вопросом Борис Кушнирук.

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