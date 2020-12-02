Председателем ВСК избран народный депутат Руслан Горбенко (фракция «Слуга народа»).

Верховная Рада Украины создала Временную следственную комиссию по вопросам расследования причин возникновения в 2020 году масштабных пожаров в Луганской области.

Как передает корреспондент УНИАН, за постановление № 4262 проголосовали 258 народных депутатов Украины.

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Постановлением предусмотрено, что основными задачами ВСК являются установление реальных причин возникновения в 2020 году массовых пожаров на территории Луганской области, подконтрольной украинской власти; исследование эффективности управленческих решений Луганского областного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и Луганской областной государственной администрации - Луганской областной военно-гражданской администрации по организации процесса локализации и противодействию пожарам, эвакуации лиц и т.д.; расследование фактов злоупотреблений, действий или бездействия руководства областных ГСЧС и ОГА относительно мер после пожара в июле, которые бы сделали невозможным распространение пожара на большие территории не только лесных массивов, но и населенных пунктов.

Председателем ВСК избран народный депутат Украины Руслана Горбенко (депутатская фракция «Слуга народа»), а заместителем председателя ВСК - народный депутат Сергей Вельможный (депутатская группа «Доверие»).

В состав Временной следственной комиссии включены такие народные депутаты: Владимир Воронов, Максима Ткаченко, Павел Фролов, Сергей Ионушас (все из фракции «Слуга народа»), Мария Ионова (фракция «ЕС»), Юрий Солод (фракция «ОПЗЖ»).

Постановлением предусмотрено заслушать отчет ВСК о проделанной работе на пленарном заседании Верховной Рады не позднее, чем через шесть месяцев со дня ее образования.

Лесные пожары на Луганщине

В этом году пожары на Луганщине возникали дважды.

В результате первого, в июле, выгорело около 5 тыс. га леса - это 10% общей площади лесного массива области. Тогда погибли 6 человек, за помощью в больницу обратился 71 человек, 25 человек были госпитализированы, сгорело 80 дач и 45 домов.

Во время второго пожара (30 сентября - начало октября) было охвачено огнем 20 тыс. га, в зону поражения попали 32 населенных пункта, было уничтожено более 600 жилых домов, 11 человек погибли, 19 пострадали и 150 были эвакуированы.

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Автор: Надя Пришляк