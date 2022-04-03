Люди даже интуитивно будут делать то, что обычно делают - фотографировать, фиксировать, обмениваться данными, фиксировать всю ту информацию, которую они могут забыть, а все остальное – это работа государственных структур и международных институций, считает адвокат.

Все преступления российских нелюдей, совершенные на территории Украины, нужно правильно документировать, чтобы их наказание было неотвратимым.

Об этом сообщила адвокат, правозащитница Татьяна Козаченко в эфире информационного телемарафона.

"С одной стороны есть сложности с документированием, потому что мы понимаем, люди не всегда имеют при себе возможности это сделать. Однако, на сегодняшний момент, учитывая то, что Киевская область уже освобождена, там находятся правоохранители. Есть люди и есть правила, которые можно реализовать для того, чтобы зафиксировать все преступления, имевшие место", - сказала она.

По ее словам, все, что касается фиксации материалов, - аудио, видео, фотографии, можно записывать данные, можно обмениваться телефонами.

"Можно брать обязательную информацию, кто присутствовал на тех или иных событиях. Чтобы иметь возможность связаться с людьми и подтвердить ту ситуацию, свидетелями которых они были", - сказала Козаченко.

Адвокат акцентировала на том, что сейчас правоохранительные органы уже проводят необходимую работу по осмотру места происшествия, фиксации преступлений, проведение экспертиз, поиска свидетелей.

"Все материалы, все журналистские фотографии, записи – все это объединяется, все это систематизируется. Очень важно, чтобы прокуратура, прокуроры, правоохранительные органы Украины не просто документировали, но и должным образом закрепляли эти доказательства, чтобы они были допустимыми и надлежащими. Потому что при рассмотрении соответствующих вопросов в уголовных процессах, в международных судах, нужно будет, чтобы все эти данные были верифицированы, то есть проверенные, доказанные как преступления, совершенные государством-агрессором", - пояснила правозащитница.

Козаченко отметила, что люди даже интуитивно будут делать то, что обычно делают – фотографировать, фиксировать, обмениваться данными, фиксировать всю ту информацию, которую они могут забыть – телефоны, люди, время, события. А все остальное – это работа соответственно государственных структур и международных институтов, добавила адвокат.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 апреля, советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович предположил, что мир должен ужаснуться от того, что натворили русские фашисты во время оккупации ими Бучи, Ирпеня и Гостомеля Киевской области.

По его словам, в настоящее время освобожденные города имеют вид фрагментов постапокалиптического фильма ужасов. Среди уже найденных жертв этих военных преступлений российских варваров - изнасилованные женщины, которых пытались сжечь, убитые дети, представители местного самоуправления, пожилые люди, мужчины. У многих из убитых завязаны руки и имеются следы пыток. Большинство также убито выстрелами в затылок.

Также советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк обнародовал фото с улиц освобожденных от оккупантов городов Киевской области и призвал европейских политиков пересмотреть "фотоархив ада" XXI века, совершенного путинской армией.

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