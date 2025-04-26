Некоторых детей оккупанты угрожали забрать в интернат.

В рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA удалось вернуть домой еще 12 украинских детей. Об этом сообщила советник главы Офиса президента Украины Дарья Заривная.

"Среди них - Богдан из многодетной семьи. Оккупационные власти угрожали забрать детей в интернат, если те не пойдут в российскую пропагандистскую школу. Богдана уже принудительно поставили на учет как призывника, в школе унижали за украинский язык, а его старшего брата забирали и пытали", - рассказала она.

По словам советника, также удалось вывезти семью, которая находилась под постоянным давлением.

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"10-летнего Егора россияне пытались отобрать у бабушки при попытке самостоятельно выехать. Вооруженные солдаты РФ разделили их и вывезли мальчика в неизвестном направлении. Благодаря помощи наших партнеров удалось организовать их эвакуацию. Теперь Егор снова рядом с бабушкой, в безопасности", - добавила Заривная.

Чиновница уточнила, что имена украинских детей были изменены в целях безопасности.

Возвращение украинцев - последние новости

Как писал УНИАН, в начале апреля Украина вернула 45 граждан с оккупированных территорий, России и Беларуси. Известно, что среди эвакуированных преимущественно люди, которые нуждаются в особых условиях для безопасного перемещения, а именно маломобильные и тяжелобольные граждане.

Также сообщалось, что из российского 3-летнего плена вернулись двое музыкантов военного оркестра. По информации журналистов, вернулись Ростислав Богуцкий и Андрей Герасимов.

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